Трамп насмехнулся над 16-летней экоактивисткой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter насмешку над 16-летней экоактивисткой, которая была выдвинута на Нобелевскую премию мира. Ранее Грета Тунберг записала видеообращение, в котором обвинила мировых лидеров в том, что они "украли у неё детство".

Экоактивистка утверждает, что пока мировые лидеры "обсуждают деньги" и "рассказывают сказки об экономике", тысячи людей на планете страдают, гибнут экосистемы, исчезают редкие виды животных и растений.

Американский лидер написал, что Грета Тунберг похожа на "очень счастливую девочку", которая "предвкушает замечательное и светлое будущее". Трамп закончил публикацию тем, что ему "приятно наблюдать экоактивистку". Многие пользователи соцсетей негативно восприняли слова Дональда Трампа, обвинив его в издевательстве над девочкой. Нашлись и такие, кому понравилась шутка президента.

Дональд Трамп уже не первый раз насмехается над детьми. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что американский лидер посмеялся над верой подростка в Санта-Клауса во время традиционной прямой линии. Дети в преддверии Нового года часто звонят президенту США, чтобы узнать о перемещениях Санта-Клауса.

Читайте также:

Трамп оставил на поссорившей США стене на границе с Мексикой автограф