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Источник Правда.Ру

Зеленскому указали на ошибку в отношениях с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман назвала ошибку Владимира Зеленского, которую он допустил в отношениях с Российской Федерацией. По мнению экс-парламентария, украинский президент назначил министром иностранных дел человека, с которым Москва не будет вести диалог.

Герман подчеркивает, что народ Украины дал Владимиру Зеленскому кредит доверия на президентских выборах только потому, что рассчитывал на его прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"При всем уважении к Вадиму Пристайко, он явно не тот человек, у которого может получиться диалог с Москвой. Он долгое время работал в Европе, он слишком пронатовский. Я считаю, что должность главы МИД должен был занять человек, который способен вести диалог на равных с Западом и Востоком", - пояснила Герман.

Бывший депутат даже привела в пример реальных украинских чиновников, которые бы, по ее мнению, более эффективно могли вести внешнюю политику Украины: экс-глава МИД Константин Грищенко и бывший замглавы МИД Александр Чалый.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский освободил от должности постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

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Темы мид анна герман верховная рада вадим пристайко владимир зеленский
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