Южная Корея увеличит гуманитарную помощь КНДР при достижении прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил действующий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS.
На высказывание главы Южной Кореи обращает внимание агентство новостей РИА.
Мун Чжэ Ин отметил, что речь идет о в общей сложности 9 миллионах долларов гуманитарной помощи.
Напомним, что под денуклеаризацией принято понимать ядерное разоружение той или иной страны.
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