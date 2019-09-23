МИД Эстонии: Советский Союз оккупировал республику почти на 50 лет

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что Советский Союз не освободил, а оккупировал балтийскую республику на долгие десятилетия.

"Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", - сказано в сообщении ведомстве.

В министерстве также выразили "глубокое возмущение" тем, что Россия продолжает "распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима".

Напомним, ранее МИД Эстонии вызвал российского посла в Таллине Александра Петрова в связи с его интервью, в котором дипломат заявил, что жители республики помнят и чтут подвиг советских воинов. По словам посла, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее экс-премьер Эстонии выразил мнение, что в плохих отношениях двух стран виноваты обе стороны. В прибалтийской республике есть множество людей, которым выгодно, чтобы отношения России и Эстонии были напряженными, сказал политик.

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