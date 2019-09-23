Чешский премьер: антироссийские санкции ещё не дали результат

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что санкции Евросоюза против России еще не принесли ожидаемого результата. По его мнению, ЕС должен продолжать давление на Российскую Федерацию, но не прекращать вести переговоры.

"Первоочередная задача - помочь Украине в ее противостоянии с Россией. Только после этого мы сможем налаживать отношения с РФ", - пояснил Бабиш.

Также Бабиш выразил обеспокоенность в связи с потоком беженцев с Ближнего Востока в Европу. Чешский премьер считает, что Европа должна вести переговоры с Россией по этому вопросу, поскольку она имеет влияние на Ближнем Востоке.