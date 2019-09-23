Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что санкции Евросоюза против России еще не принесли ожидаемого результата. По его мнению, ЕС должен продолжать давление на Российскую Федерацию, но не прекращать вести переговоры.
"Первоочередная задача - помочь Украине в ее противостоянии с Россией. Только после этого мы сможем налаживать отношения с РФ", - пояснил Бабиш.
Также Бабиш выразил обеспокоенность в связи с потоком беженцев с Ближнего Востока в Европу. Чешский премьер считает, что Европа должна вести переговоры с Россией по этому вопросу, поскольку она имеет влияние на Ближнем Востоке.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?