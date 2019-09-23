В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО

Украина может решить вопрос вступления в НАТО по примеру Финляндии, которая сотрудничает с альянсом, однако не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией. Мы уже имели проблемы, потеряли территорию и самое главное - людей. Мы знаем, кто и что есть РФ - никаких иллюзий. Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", - сказала депутат в интервью телеканалу "112 Украина".

По ее словам, нынешняя украинская власть должна прекратить обещать гражданам страны скорое вступление в НАТО, как это делал бывший президент Петр Порошенко.

"Нужно успокоиться, сбалансироваться, определить свои приоритеты, как в обороноспособности, так и в других направлениях, и руководствоваться ими. И пусть приходит НАТО на Украину: своими стандартами, своей развитостью", - заключила депутат.

Ранее Верещук заявила, что Украина должна научиться у Европейского союза децентрализации, судебной системе и правоохранительной реформе. При этом Киев не должен копировать "все подряд".

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