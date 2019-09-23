WSJ: восстановление саудовских НПЗ может занять много месяцев

Восстановление нефтяных месторождений государственной компании Saudi Aramco может существенно затянуться. Такого мнения придерживается издание The Wall Street Journal. Согласно информации из источников издания, ремонт нефтедобывающих объектов может занять "много месяцев".

Примечательно, что руководство Saudi Aramco после происшествия утверждало, что ликвидация последствий и запуск атакованных НПЗ произойдет в течение последующих десяти недель. Сейчас сотрудники нефтедобывающей компании активно ищут подрядчиков для выполнения восстановительных работ.