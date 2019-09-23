Трамп и Джонсон договорились заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились, что страны заключат торговую сделку к июлю 2020 года. Об этом сообщило британское издание Sun со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По информации издания, лидеры государств могут объявить о сделке на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб сообщал о том, что Великобритания может заключить с США торговую сделку, которая позволит странам вести эффективные торговые отношения после Brexit.