Пентагон извинился за угрозу в адрес участников штурма "Зоны 51"

Министерство обороны США извинилось за угрозу в адрес участников штурма закрытой военной базы в Неваде, которую разместил один из сотрудников ведомства в Twitter.

"Последнее, что увидят в своей жизни миллениалы (родившиеся после 1980 года - прим. ред.), если осмелятся напасть на "Зону 51", будет вот это" - говорилось в сообщении.

На прикрепленной к посту фотографии были изображены выстроившиеся в ряд военные на фоне стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Твит оперативно изъяли. Вместо него появилось извинение, в котором говорилось, что предыдущее сообщение не совпадает с мнением министерства.

"Прошлой ночью сотрудник разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку", - пояснили в Пентагоне.

Напомним, в конце июня один из пользователей Facebook в шутку предложил напасть на "Зону 51", чтобы узнать, есть ли на базе инопланетяне. Желающих принять участие в акции набралось более двух миллионов. За несколько дней до штурма воздушное пространство над базой было закрыто, территорию обнесли дополнительными рядами колючей проволоки. В конечном итоге на "штурм" пришли лишь несколько десятков человек.

Читайте также: В Сети обсуждают самые "неслыханные" операции ЦРУ