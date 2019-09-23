Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с правительством об отказе от "антироссийского курса". По его словам, отказ будет не полным, а лишь в "отдельно взятых случаях".
"Мы договорились нарушать нашу практику "антироссийского курса" в конкретных случаях. Например, мы больше не будем запрещать российским журналистам и инвесторам посещать нашу страну", - пояснил Додон.
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