Захваченные пиратами российские моряки освобождены

Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в немецкой компании, на которую работали россияне.
«Как сообщили в компании-работодателе, моряки живы, здоровы и сейчас привезены в Германию», - говорится в сообщении. На родину они вернутся уже на текущей неделе.
Напомним, грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее компании из ФРГ, находившееся на рейде камерунского порта Дуала, в середине августа было атаковано пиратами. Было похищено 8 членов экипажа. В их числе было трое россиян: старпом из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Переговоры о выкупе моряков велись почти месяц.
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Фото:commons.wikimedia.org
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