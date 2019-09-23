Захваченные пиратами российские моряки освобождены

Пираты освободили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в немецкой компании, на которую работали россияне.

«Как сообщили в компании-работодателе, моряки живы, здоровы и сейчас привезены в Германию», - говорится в сообщении. На родину они вернутся уже на текущей неделе.

Напомним, грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее компании из ФРГ, находившееся на рейде камерунского порта Дуала, в середине августа было атаковано пиратами. Было похищено 8 членов экипажа. В их числе было трое россиян: старпом из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Переговоры о выкупе моряков велись почти месяц.

Читайте также: Российские моряки рассказали об условиях содержания в ливийской тюрьме

Фото:commons.wikimedia.org