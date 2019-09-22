Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны выделять больше средств на поддержку Украины.
"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - сказал американский лидер.
Ранее в проект бюджета США на будущий финансовый год, который начинается с 1 октября 2019 года, внесли предложение о выделении почти 400 миллионов долларов из резервов Пентагона и Государственного департамента на решение вопросов безопасности Украины.
В пятницу, 20 сентября, нижняя палата Конгресса США прописала 250 миллионов долларов военной помощи Киеву в законопроекте о финансировании федерального правительства. Законопроект предстоит рассмотреть Сенату, в случае одобрения его направят на подпись Дональду Трампу.
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директора актрисы.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.