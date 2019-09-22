Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны выделять больше средств на поддержку Украины.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - сказал американский лидер.

Ранее в проект бюджета США на будущий финансовый год, который начинается с 1 октября 2019 года, внесли предложение о выделении почти 400 миллионов долларов из резервов Пентагона и Государственного департамента на решение вопросов безопасности Украины.

В пятницу, 20 сентября, нижняя палата Конгресса США прописала 250 миллионов долларов военной помощи Киеву в законопроекте о финансировании федерального правительства. Законопроект предстоит рассмотреть Сенату, в случае одобрения его направят на подпись Дональду Трампу.