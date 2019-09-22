Вопрос покупки Турцией американских противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщает издание Daily Sabah.
"Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США", - сказал глава государства.
В конце августа телеканал CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что США официально отказались от продажи Турции комплексов Patriot в связи с закупкой Анкарой российских С-400.
Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция заключили в декабре 2017 года. Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Вашингтон выступал против соглашения Москвы и Анкары и угрожал санкциями. Несмотря на это в июле текущего года в Турцию прибыли десять самолетов с российскими зенитно-ракетными системами.
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