Турция рассматривает вопрос покупки американских комплексов Patriot

Вопрос покупки Турцией американских противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщает издание Daily Sabah.

"Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США", - сказал глава государства.

В конце августа телеканал CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что США официально отказались от продажи Турции комплексов Patriot в связи с закупкой Анкарой российских С-400.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция заключили в декабре 2017 года. Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Вашингтон выступал против соглашения Москвы и Анкары и угрожал санкциями. Несмотря на это в июле текущего года в Турцию прибыли десять самолетов с российскими зенитно-ракетными системами.