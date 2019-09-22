Отравившийся "Новичком" британец намерен отсудить $1,25 млн у России

Отравившийся нервнопаралитическим веществом в Эймсбери британец Чарльз Роули планирует отсудить у России один миллион фунтов стерлингов ($1,25 млн). Об этом пишет издание Daily Mirror со ссылкой на заявление адвоката потерпевшего Патрика Макгвайра.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - сказал он.

Напомним, в июне минувшего года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарльз Роули и Дон Стерджес, которая позднее скончалась. В их доме полицейские нашли емкость с отравляющим веществом, идентичным тому, от которого пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за произошедшее власти Великобритании возложили на Россию.