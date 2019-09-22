Депутат партии Зеленского призвала не копировать все ценности ЕС

Украина должна научиться у Европейского союза децентрализации, судебной системе и правоохранительной реформе. При этом Киев не должен копировать "все подряд". Такое мнение высказала украинский депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Парламентарий подчеркнула, что Украина должна сохранить собственные ценности, поскольку в Европе они давно размыты. "Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - сказала она.

По мнению депутата, Украину также не следует сравнивать с другими странами. "Мы пока еще не донесли до Европы, что нужны им больше, чем Европа нам", - заключила Верещук.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что вступление Украины в Евросоюз станет гарантией независимости страны и ускоренного роста экономики. Включение Украины в ЕС будет "мощным ударом по российскому авторитаризму", посчитал украинский президент.