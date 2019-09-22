Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует провести обмен мнениями по мирному договору во время предстоящей встречи к российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии", - отметил глава японского МИД, передает агентство РБК.
Переговоры министров иностранных дел России и Японии пройдут на следующей неделе в Нью-Йорке.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свое намерение продолжать с Москвой переговоры по заключению мирного договора, "ориентированного на будущее".
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил завышенные ожидания Токио в отношении мирного договора, однако заверил, что Кремль позитивно рассматривает сотрудничество между двумя странами.
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