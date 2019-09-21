В Латвии суды вынесли решения по делу об использовании символики СССР на праздновании Дня Победы в Риге и Даугавпилсе.
Об этом сообщает портал новостей Sputnik Латвия.
В латышском городе Даугавпилсе, на праздновании Дня Победы 9 мая 2019 года, один из участников мероприятия прикрепил флаг СССР к мотоциклу, на котором ехал. Другой же участник торжества нес флаг с советской символикой в руках.
Отмечается, что суд Даугавпилса оказался гуманным и наказал нарушителей лишь предупреждением.
Суд Риги, столицы постсоветской республики, оказался жестче и назначил штраф в 50 евро гражданину, праздновавшему победу над немецко-фашистскими захватчиками в майке с серпом и молотом.
Напомним, что в современной Латвии советскую — наряду с нацистской — символику запрещено использовать на публичных мероприятиях.
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