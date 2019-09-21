Задолженность по заработной плате шахтерам на Украине достигла почти 900 миллионов гривен или 36 миллионов долларов.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, сообщает ТАСС.
Специалист отметил, что шахтеры "не выдерживают" и "вынуждены прибегать" к митингам и протестным акциям.
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