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Украина должна шахтерам республики 36 миллионов долларов

Мир » Бывший СССР » Украина print

Задолженность по заработной плате шахтерам на Украине достигла почти 900 миллионов гривен или 36 миллионов долларов.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что шахтеры "не выдерживают" и "вынуждены прибегать" к митингам и протестным акциям.

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