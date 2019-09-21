Молдавия просит у США помощи в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Действующий премьер-министр Молдавии Майя Санду попросила США принять участие в мониторинге процесса утилизации российских боеприпасов в Приднестровье.

Об этом глава молдавского правительства сообщили на пресс-конференции по итогам совершенного ей визита в Соединенные Штаты Америки.

Речь идет об утилизации российских боеприпасов на складах Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Там хранится порядка 20 тысяч тонн боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода войск СССР из стран Европы.

Напомним, что в августе текущего года в ходе встречи с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу продолжили начать процесс утилизации этих боеприпасов.

Тогда же Соединенные Штаты Америки выразили заинтересованность в этом и предложили Молдавии свою помощь в утилизации.