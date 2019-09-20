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В Киеве намерены конфисковать купленные россиянами земельные участки

Мир » Бывший СССР » Украина print

Россияне не смогут приобрести земли сельскохозяйственного значения на Украине после снятия соответствующего запрета. Если какой-нибудь участок и будет куплен, то его конфискуют. Такое заявление сделал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация", - сказал он, передает агентство РБК. 

Министр также потребовал наладить мониторинг и выстроить правила таким образом, чтобы "более широко применять этот механизм". 

Накануне президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны получить полноценное право собственности на землю. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут, отметил он. 

"В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - заверил сограждан украинский президент. 

Позднее выяснилось, что план реформы все-таки предусматривает возможность приобретения земли иностранцами. Купить ее они смогут лишь после того, как зарегистрируют на Украине свою компанию.

Читайте также: Зеленский не собирается "раздаривать" украинские земли

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Темы земли россия украина министр конфикскация
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