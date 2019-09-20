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МИД РФ заподозрил США в разработке устойчивого к антибиотикам биооружия

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США работают над созданием биологического оружия, устойчивого к антибиотикам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Таким образом в ведомстве отреагировали на американский доклад о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями. 

"Речь идет об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе зараженных насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков", - отмечается в сообщении МИД РФ. 

В министерстве подчеркнули, что такие исследования проводятся поблизости от российских границ - в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии, где размещены американские военные.

Все обвинения США в адрес России в нарушении Конвенции о биологическом оружии имеют целью "отвлечь внимание международного сообщества от собственной неблаговидной деятельности в этой чувствительной сфере", заключают в ведомстве. 

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Темы сша чума мид рф антибиотики биологическое оружие
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