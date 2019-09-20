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Трамп назвал идеальным взволновавший разведку США телефонный разговор

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Президент США Дональд Трамп назвал свой телефонный разговор с одним из иностранных лидеров, из-за которого на него подал жалобу сотрудник американской разведки, "абсолютно идеальным" 

"Странно, что при таком большом количестве других людей, которые слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор, все эти люди не высказались по этому поводу. А знаете, почему они не сделали это? Потому что в нем не было ничего плохо сказанного, он был абсолютно идеальным", - написал американский президент на своей странице в Twitter. 

Глава Белого дома добавил, что демократы и поддерживающие их либеральные СМИ пустили слух про "опасный разговор", полагаясь на одно заявление "крайне предвзятого информатора". 

Ранее издание The Washington Post утверждало, что тревогу сотрудника разведки США вызвала фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США проводят расследование в связи с этой беседой американского лидера. 

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Темы сша трамп жалоба разговор разведка
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