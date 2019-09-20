Болгария не может повлиять на снятие европейских санкций с России, однако рассчитывает на прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. Об этом рассказал болгарский премьер-министр Бойко Борисов.
"Болгарии не по силам работать над снятием санкций против России. В Совете Европы за них голосуют все без исключения. Присутствует определенная доля лицемерия. Я пробовал осуществить такое посредничество, и все видели, что из этого вышло. Возможно, однажды у нас все получится", - сказал он.
Премьер добавил, что нормализация отношений между президентами России и Украины, а также соблюдение Минских договоренностей в конечном счете повлияет на Европейский союз, и санкции отменят.
"В настоящее время крупные державы "бомбардируют" друг друга санкциями, это оказывает сильное влияние на торговлю и отношения", - подчеркнул Борисов.
По его словам, Болгария проделал большую работу для пользы России. "Руководство страны высоко это ценит, прагматично, исходя из интересов взаимной выгоды, мы продолжаем работать с РФ", - заключил премьер.
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