В Киеве допускают возможность закупки газа в РФ на рыночных условиях

Киев не исключает возможности закупки российского газа на рыночных условиях. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель.

Он отметил, что переговоры по транзиту газа ведутся конструктивно, поэтому вопрос о прямых поставках будет обсуждаться позднее. Со своей стороны Украина потребует, чтобы прямые поставки газа велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.

"Могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. В то же время и с российской стороны может быть необязательно "Газпром", там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать", - уточнил министр.

Украина рассчитывает приобрести определенный объем газа на строго определенных условиях. "Если мы исключаем полностью политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодны и выгодны для Украины", - заключил Оржель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украине следует подготовиться к прекращению транзита российского газа, поскольку на переговорах с участием Европейского союза сторонам пока не удалось достичь каких-либо договоренностей.

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