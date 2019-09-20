Киев не исключает возможности закупки российского газа на рыночных условиях. Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель.
Он отметил, что переговоры по транзиту газа ведутся конструктивно, поэтому вопрос о прямых поставках будет обсуждаться позднее. Со своей стороны Украина потребует, чтобы прямые поставки газа велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.
"Могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. В то же время и с российской стороны может быть необязательно "Газпром", там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать", - уточнил министр.
Украина рассчитывает приобрести определенный объем газа на строго определенных условиях. "Если мы исключаем полностью политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодны и выгодны для Украины", - заключил Оржель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украине следует подготовиться к прекращению транзита российского газа, поскольку на переговорах с участием Европейского союза сторонам пока не удалось достичь каких-либо договоренностей.
Читайте также: Западный эксперт: ЕС не имеет "сильной руки" на переговорах с "Газпромом"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.