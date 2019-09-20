Киев обещает снять блокаду с Донбасса в обмен на возврат предприятий

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина не снимет блокаду с Донбасса, пока под юрисдикцию Киева не вернутся предприятия Донецка. По его словам, это главное требование, которое должны выполнить непризнанные республики, чтобы освободиться от блокады.

Также Пристайко сообщил, что необходимо разделять "разные блокады". Глава МИД утверждает, что имеет место продовольственная блокада, которая невыгодна украинской экономике. Однако есть и производственная блокада.