Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Оформление шенгенской визы подешевеет для белорусов с 60 до 35 евро. Об этом сообщил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
По его словам, это решение нелегко далось Александру Лукашенко. Однако белорусский лидер учитывает необходимость повышенной мобильности граждан. Также представитель МИД рассказал, что подписанию договора предшествовали долгие переговоры с европейскими партнерами.
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