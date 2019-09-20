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Жители Будапешта всю ночь слушали Rammstein из-за технического сбоя

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Жители Будапешта из-за поломки аудиосистемы на строящемся стадионе "Ференц Пушкаш Арена" всю ночь слушали песню Deutschland немецкой группы Rammstein.

Как сообщает телеканал Euronews, проживающие в районе стадиона люди рассказали журналистам, что песня играла без перерывов почти семь часов. Горожане обращались в полицию с жалобой на громкую музыку, однако до самого утра никто так и не смог справиться с техническим сбоем. 

Позднее руководство стадиона извинилось перед жителями столицы Венгрии. Они признали, что люди действительно могли слышать "неприятный шум" из-за технической ошибки. "Подрядчик принял необходимые меры для того, чтобы такой случай больше не повторился", - сказано в сообщении, опубликованном на странице арены в Facebook. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бразильские и канадские ученые установили, что более чем у четверти подростков наблюдаются нарушения слуха. Проблема вызвана регулярным прослушиванием громкой музыки в наушниках или на дискотеках.

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Темы rammstein песня музыка будапешт технический сбой
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