Жители Будапешта из-за поломки аудиосистемы на строящемся стадионе "Ференц Пушкаш Арена" всю ночь слушали песню Deutschland немецкой группы Rammstein.
Как сообщает телеканал Euronews, проживающие в районе стадиона люди рассказали журналистам, что песня играла без перерывов почти семь часов. Горожане обращались в полицию с жалобой на громкую музыку, однако до самого утра никто так и не смог справиться с техническим сбоем.
Позднее руководство стадиона извинилось перед жителями столицы Венгрии. Они признали, что люди действительно могли слышать "неприятный шум" из-за технической ошибки. "Подрядчик принял необходимые меры для того, чтобы такой случай больше не повторился", - сказано в сообщении, опубликованном на странице арены в Facebook.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бразильские и канадские ученые установили, что более чем у четверти подростков наблюдаются нарушения слуха. Проблема вызвана регулярным прослушиванием громкой музыки в наушниках или на дискотеках.
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