Министерство иностранных дел Белоруссии считает созданным "совершенно на пустом месте" ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
"Для него (ажиотажа - прим. ред.) нет никаких практических оснований. Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - программа действий Республики Беларусь и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства. Ничего выходящего за рамки Союзного договора там быть не может", - подчеркнул он.
В понедельник, 16 сентября, издание "Коммерсантъ" опубликовало краткое изложение проекта программы интеграции. По мнению журналистов, указанная степень интеграции позволяет говорить о том, что на уровне экономик "идет речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".
Позднее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Заявление российского издания она назвала "досужим журналистским штампом".
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