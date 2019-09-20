Французская компания "Total" сообщила, что планирует закрыть газовую платформу "Тюра" в Северном море для реконструкции. Платформа будет закрыта в течение трех лет. Руководитель проекта Мортен Хесселагер Педерсен пояснил, что рабочие планируют заменить опоры, а также возвести новые жилые платформы.
Компания планируют обеспечить рабочих платформы дополнительными спальными местами в количестве 2000 коек. В Дании уже заявили, что дефицит газа, который будет наблюдаться в стране из-за простоя платформы, будут восполнять за счет экспорта из Германии.
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