Дания закроет крупную газовую платформу в Северном море

Французская компания "Total" сообщила, что планирует закрыть газовую платформу "Тюра" в Северном море для реконструкции. Платформа будет закрыта в течение трех лет. Руководитель проекта Мортен Хесселагер Педерсен пояснил, что рабочие планируют заменить опоры, а также возвести новые жилые платформы.

Компания планируют обеспечить рабочих платформы дополнительными спальными местами в количестве 2000 коек. В Дании уже заявили, что дефицит газа, который будет наблюдаться в стране из-за простоя платформы, будут восполнять за счет экспорта из Германии.