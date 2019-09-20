Россия считает заявления США о возможности прорыва противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда безответственными угрозами. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности, в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность", - цитирует ее агентство ТАСС.
Представитель ведомства добавила, что американские власти оценивают международные отношения исходя из "собственных политических и конъюнктурных соображений, в том числе и электоральных".
Накануне издание Breaking Defense заявило о подготовке Пентагоном плана, позволяющего прорвать ПВО в районе Калининграда в случае "агрессии" со стороны России. Журналисты сослались на соответствующее заявление главнокомандующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана.
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