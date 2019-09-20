Грузинский национальный банк раскрыл финансовую статистику по итогам августа 2019 года. Согласно представленным данным, доход государства от сферы туризма уменьшился на 10,6% по сравнению с августом 2018 года.
Напомним, ранее Россия была вынуждена прекратить прямое авиасообщение с Грузией из-за обострения дипломатических отношений. На данный момент сухопутная граница России и Грузии не закрыта, а РФ продолжает импортировать грузинскую продукцию. Однако Грузию до конца года ждут убытки в 500 миллионов долларов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.