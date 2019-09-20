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Туристические доходы Грузии в августе сократились на 10%

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Грузинский национальный банк раскрыл финансовую статистику по итогам августа 2019 года. Согласно представленным данным, доход государства от сферы туризма уменьшился на 10,6% по сравнению с августом 2018 года.

Напомним, ранее Россия была вынуждена прекратить прямое авиасообщение с Грузией из-за обострения дипломатических отношений. На данный момент сухопутная граница России и Грузии не закрыта, а РФ продолжает импортировать грузинскую продукцию. Однако Грузию до конца года ждут убытки в 500 миллионов долларов.

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Темы доход туризм грузия
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