Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за фото с вечеринки 2001 года, на котором он в черном гриме в образе Алладина. Мероприятие проходило в частной школе в Ванкувере, где нынешний премьер преподавал французский язык.
Трюдо отметил, что на протяжении всей своей жизни боролся с расизмом. Глава канадского кабмина сообщил, что очень разочарован своим поступком в 2001 году. Извинения премьер-министра последовали после того, как фотографию осудили совет канадских мусульман, лидер оппозиционных консерваторов, а также лидер Демократической партии.
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