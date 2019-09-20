Украине следует подготовиться к прекращению транзита российского газа, поскольку на переговорах с участием Европейского союза сторонам пока не удалось достичь каких-либо договоренностей.
"До переговоров так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит", - написал на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Трехсторонние переговоры в Брюсселе состоялись 19 сентября. В них приняли участие заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и министр энергетики Украины Алексей Оржель. С российской стороны присутствовали Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинская сторона не раз подчеркивала, что надеется договориться о транзите в рамках этой встречи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай как никогда настроен на расширение закупок газа у России, в том числе СПГ, может ли это стать "мягким оружием" России на переговорах по транзиту газа с ЕС и Украиной, рассказал эксперт Игорь Юшков.
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