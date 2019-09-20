Представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что Евросоюз получил документы от Великобритании по Brexit. По ее словам, европейские чиновники уже приступили к их изучению. Ранее в СМИ появлялись данные о том, что Британия направила в ЕС документы, которые могут содержать детали сделки выхода страны из объединения.
Андреева подтвердила, что на 20 сентября намечены переговоры представителя Евросоюза Мишеля Барнье с британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.
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