На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась информация о том, что он поддерживает действия учительницы, угрожавшей ребенку избиением партой. Лукашенко посчитал, что очень многие дети начинают терроризировать своих учителей из-за привязанности к гаджетам.
"Я бы на месте этой учительницы этому щенку голову бы открутил", - жестко высказался белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, телефоны не только заставляют детей отвлекаться от учебного процесса, а также способствуют тому, что дети "перестают думать".
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