Лукашенко поддержал учительницу, которая угрожала избить ученика

На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась информация о том, что он поддерживает действия учительницы, угрожавшей ребенку избиением партой. Лукашенко посчитал, что очень многие дети начинают терроризировать своих учителей из-за привязанности к гаджетам.

"Я бы на месте этой учительницы этому щенку голову бы открутил", - жестко высказался белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, телефоны не только заставляют детей отвлекаться от учебного процесса, а также способствуют тому, что дети "перестают думать".