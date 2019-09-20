Надежда Савченко теперь будет телеведущей

Бывший депутат Верховной рады, бывшая летчица Надежда Савченко осваивает новую для себя профессию телеведущей. Она будет вести шоу "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом" на украинском телеканале Zik. Сообщение об этом появилось на YouTube-канале телеканала.

Как говорится в ролике, Савченко расскажет зрителям о "секретах Верховной рады", а также о том, как "принимаются вредоносные для украинцев законы" и о чем беседуют в кулуарах парламента Незалежной. На видео носитель звания «Герой Украины», облаченная в этот раз в строгий костюм, заявляет, что она хочет, чтобы «простые украинцы знали, как защитить свои права».

Напомним, что на недавних выборах в Раду Савченко баллотировалась по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево, но не прошла, получив всего восемь голосов в свою поддержку.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. Суд установил, что в 2014 году она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов.

Позже президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности. Затем Савченко арестовали за планирование теракта в здании парламента.

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Фото: 123ru.net