Украина, вероятно, получит на войну $250 млн от США

Нижняя палата Конгресса США прописала $250 млн военной помощи Киеву в законопроекте о финансировании федерального правительства. Голоса по этому пункту распределились так: «за» - 301, «против» - 123.

Как указано в документе, США продолжат оказывать Украине военную помощь и в следующем финансовом году. Он начинается в Штатах 1 октября.

Однозначно утверждать, что Украина получит эти деньги «на войну», пока рано. Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату, в случае одобрения его направят на подпись Дональду Трампу.

В конце августа американское издание Politico сообщило, что президент Соединенных Штатов отдал распоряжение касательно проведения пересмотра военной помощи Украине. Трамп хочет убедиться, что деньги на помощь Украине используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. По информации министерства обороны страны, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в объеме 1,5 миллиарда долларов.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявлял, что планируется выделить Украине еще $141,5 млн на оборону, в качестве содействия в области безопасности. Подробнее об этом читайте в материале Правда.ру.

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Фото: wikipedia.org