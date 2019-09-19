Захарова отреагировала на призыв украинского дипломата развалить Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала призыв украинского дипломата развалить Россию, назвав этот заявление "любимыми граблями".

Ранее посол Украины Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества. В статье под названием "Единственный способ справиться с Россией", опубликованной на портале "Цензор.нет", дипломат указывает, что все попытки договориться с Москвой заранее обречены на неудачу. Он также считает, что развал России не требует военных действий, достаточно лишь "реальных экономических санкций".

Захарова напомнила украинского послу про "собственный опыт самоуничтожения и развала страны", которому способствовала "финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий".

"Вместо работы над ошибками, киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - подчеркнула она.

Напомним, накануне экс-руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Крым неизбежно вернется под контроль Киева. Жители полуострова сами попросят принять их обратно, когда Украина окрепнет и станет мощной державой благодаря поддержке Запада.

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