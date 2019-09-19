Трамп: надежность стены на границе с Мексикой проверяли скалолазы

Стену, которую строят на границе между США и Мексикой, не смогли преодолеть даже профессиональные скалолазы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, на некоторых участках стену строят в два ряда. Стену пытались преодолеть альпинисты, однако им это не удалось. "У нас тут были скалолазы, в паре случаев чемпионы-скалолазы, мы испытывали разные стены. Они не смогли перебраться через них", - сказал президент.

Трамп также пояснил, что строительство строительство ведут различные подрядные компании сразу "на многих участках вдоль границы". "Для одной подрядной компании это было бы слишком масштабное строительство", - подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Мексики будут предоставлять гуманитарную помощь мигрантам, которые ждут решения по своему запросу в США. Президент страны пообещал мигрантам защитить их права, а также разрешить им получать образование и работать в Мексике, пока они ожидают решения от американских властей.

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