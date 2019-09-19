На Украине завели дело после поездки крымских журналистов в Варшаву

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после поездки журналистов из Крыма в Варшаву на совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расследованием займется украинская Служба безопасности.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включения их в состав официальной делегации России", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя главы российской делегации на совещании ОБСЕ Григория Лукьянцева, в ходе дискуссии было "много попыток лишить слова крымчан". Накануне украинская делегация пыталась лишить права голоса главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. Модератор не поддержал это требование, позволив российской журналистке выступить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша отказала в визе депутату крымского парламента для участия в совещании ОБСЕ по правам человека.

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