Белград ожидает, что представители ООН помогут сербам мирно проголосовать на досрочных парламентских выборах в Косове в октябре текущего года.
Об этом на встрече с главой миссии ООН в Косове Захиром Танином заявил действующий президент Сербии Александр Вучич, сообщает агентство новостей РИА.
Внеочередные выборы в парламент Косова пройдет 6 октября. В самопровозглашенной республике зарегистрировано порядка 100 тысяч избирателей сербов. Все они, голосуя ранее, использовали карты и паспорта, выданные Сербией.
Недавно же власти Приштины предписали допускать до голосования лишь избирателей с документами Косова или же Албании.
Александр Вучич в ходе встречи с Захиром Танином высказал ожидание, что ООН поможет выборам пройти в мирной обстановке, а проживающие в Косове сербы смогут использовать право свободно выбрать своих представителей.
Действующий президент Сербии также признал, что ситуация в Косове нестабильная, напряженная и опасная.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.