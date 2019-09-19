Президент Сербии попросил ООН помочь сербам проголосовать в Косове

Белград ожидает, что представители ООН помогут сербам мирно проголосовать на досрочных парламентских выборах в Косове в октябре текущего года.

Об этом на встрече с главой миссии ООН в Косове Захиром Танином заявил действующий президент Сербии Александр Вучич, сообщает агентство новостей РИА.

Внеочередные выборы в парламент Косова пройдет 6 октября. В самопровозглашенной республике зарегистрировано порядка 100 тысяч избирателей сербов. Все они, голосуя ранее, использовали карты и паспорта, выданные Сербией.

Недавно же власти Приштины предписали допускать до голосования лишь избирателей с документами Косова или же Албании.

Александр Вучич в ходе встречи с Захиром Танином высказал ожидание, что ООН поможет выборам пройти в мирной обстановке, а проживающие в Косове сербы смогут использовать право свободно выбрать своих представителей.

Действующий президент Сербии также признал, что ситуация в Косове нестабильная, напряженная и опасная.