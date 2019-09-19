Пентагон похвалил главу Министерства обороны Украины

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк достиг успехов в борьбе с коррупцией в постсоветской республике.

Об этом заявил глава Министерства обороны США Марк Эспер, сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов Америки на Украине.

Сообщение посольства передает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, Марк Эспер "имел продуктивный телефонный разговор" с Андреем Загороднюком. Приверженность последнего к реформам в сфере обороны и борьбы с коррупцией "вселяет оптимизм" в Эспера, сообщило посольство США на Украине.

Напомним, что пост главы Министерства обороны постсоветской республики Андрей Загороднюк занимает с 29 августа текущего года.