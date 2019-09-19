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Лукашенко пообещал, что не будет продвигать во власть своих детей

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти.

Об этом глава постсоветской республики сообщил на совещании по вопросам работы экономики за истекший период этого года, передает ТАСС.

Лукашенко заявил, что на своих постах останутся чиновники, которые "умеют работать и приносят стране пользу". Поэтому, подчеркнул президент Белоруссии, средства массовой информации зря "перебирают" его детей, пытаясь понять, кто из них займет ту или иную чиновничью должность.

Отметим, что у Александра Лукашенко три сына и семеро внуков.

Напомним, что выборы в нижнюю палату парламента в Белоруссии пройдут 17 ноября текущего года, а в верхнюю палату — 7 ноября.

Президентские выборы же в постсоветской республике состоятся уже в следующем году.

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Темы власть лукашенко белоруссия
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