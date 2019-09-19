Болтон во время частного ужина раскритиковал внешнюю политику Трампа

Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд критических высказываний в адрес Дональда Трампа во время частного ужина. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В ходе этой встречи Болтон раскритиковал внешнюю политику президента США. "Он критиковал Трампа несколько раз, но не называл его по имени", - рассказал журналистам один из присутствовавших на ужине.

Экс-советник заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном "обречены на провал", поскольку эти страны хотят обсуждать только ослабление санкций. Он также подчеркнул, что отсутствие реакции США после проведенной Ираном атаки на американский беспилотник "подготовило почву для иранской агрессии".

Напомним, американский президент уволил Джона Болтона с должности советника по национальной безопасности 9 сентября. По словам Трампа, он принял такое решение из-за большого количества разногласий с Болтоном по ключевым направлениям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Белого дома назначил нового советника по национальной безопасности. Им стал Роберт О'Брайен, который ранее занимал должность специального посланника по делам заложников.

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