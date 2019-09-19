Экс-руководителей АЭС "Фукусима-1" признали невиновными

Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.

Об этом сообщает общественное телевидение Японии.

На репортаж обращает внимание ТАСС.

Трех бывших руководителей Tokyo Electric Power обвиняли в халатности. Суд должен был дать ответ на вопрос, были ли руководители в курсе, что в этом районе может обрушиться цунами высотой порядка 15 метров.

В ходе следствия же удалось установить, что еще в 2008 году специалисты подготовили доклад, согласно которому в районе атомной электростанции "Фукусима-1" возможно цунами высотой до 16 метров.

Напомним, что авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Удар цунами вывел тогда из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате этого в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами.