Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Об этом сообщает общественное телевидение Японии.
На репортаж обращает внимание ТАСС.
Трех бывших руководителей Tokyo Electric Power обвиняли в халатности. Суд должен был дать ответ на вопрос, были ли руководители в курсе, что в этом районе может обрушиться цунами высотой порядка 15 метров.
В ходе следствия же удалось установить, что еще в 2008 году специалисты подготовили доклад, согласно которому в районе атомной электростанции "Фукусима-1" возможно цунами высотой до 16 метров.
Напомним, что авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Удар цунами вывел тогда из строя системы энергоснабжения и охлаждения.
В результате этого в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами.
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