WSJ: Трамп планирует создать коалицию против Ирана

Президент США Дональд Трамп в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен инициировать создание международной коалиции с целью оказания давления на Иран. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Наиболее предпочтительным вариантом действий Трампа в отношении Ирана является международное воздействие. Американский президент выступает против прямого военного конфликта, однако готов оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Тегерана.

В понедельник, 16 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация Трампа обдумывает "серьезный военный ответ" на атаку на объекты Saudi Aramco. При этом президент США счел военные действия, которые могут привести к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку в Саудовской Аравии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что накануне американский лидер поручил министру финансов США Стивену Мнучину ввести новые санкции против Ирана.

Читайте также: CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии