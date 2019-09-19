В настоящее время США не готовы к "гибридной" войне с Россией. В связи с этим необходимо скорректировать планы развития оборонного и других ведомств страны. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.
По словам министра, в последние годы Россия эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". Примером этого он назвал события в Крыму и на Украине.
"Это говорит о том, что они (Россия. - прим. ред.) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт", - считает глава Пентагона.
Такая форма боевых действий является непривычной для США, подчеркнул министр. "Это новая форма боевых действий. Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы", - заключил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Читайте также: США призвали Европу усилить борьбу с РФ и Китаем
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.