В США оказались не готовы к гибридной войне с Россией

В настоящее время США не готовы к "гибридной" войне с Россией. В связи с этим необходимо скорректировать планы развития оборонного и других ведомств страны. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.

По словам министра, в последние годы Россия эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". Примером этого он назвал события в Крыму и на Украине.

"Это говорит о том, что они (Россия. - прим. ред.) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт", - считает глава Пентагона.

Такая форма боевых действий является непривычной для США, подчеркнул министр. "Это новая форма боевых действий. Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.

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