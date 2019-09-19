Обещание Трампа одному из иностранных лидеров встревожило разведку США

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое было настолько тревожным, что вынудило сотрудника американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, жалобу неназванного сотрудника разведки сочли заслуживающей доверия, присвоив ей статус "неотложного вопроса". Это предполагает уведомление комитетов обеих палат конгресса по надзору. При этом источники издания не уточнили, о лидере какой страны идет речь и какое именно обещание дал Трамп.

По информации журналистов, жалобу подали 12 августа. До этого времени американский президент общался с пятью иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. Глава Белого дома также получил по меньшей мере два письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Американская разведка крайне обеспокоена тем, что Дональд Трамп и его окружение небрежно обращаются с секретной информацией, подчеркивается в материале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский президент считает ошибочной оценку ситуации в Иране со стороны национальной разведки. Трамп раскритиковал выступления руководителей разведслужб США, прозвучавшие в Конгрессе в начале текущего года.

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