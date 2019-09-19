"Киодо Цусин": переданные РФ тела военнопленных не принадлежат японцам

Останки 600 человек, переданные Россией Японии в качестве останков японских военнопленных, на самом деле принадлежат не японцам.

Об этом сообщает крупнейшее независимое информационное агентство Страны восходящего Солнца "Киодо Цусин".

На статью на страницах японского издания обращает внимание агентство новостей РИА.

"Киодо Цусин" пишет, что в Японии сомневались в японском происхождении останков уже давно, но Токио не предавало эту информацию огласке и не сообщало о своих подозрениях российской стороне.

Сегодня же о том, что останки не принадлежат японцам, можно якобы говорить с уверенностью, сообщает "Киодо Цусин".

Отметим, что речь идет о военнопленных, погибших в лагерях Советского Союза после капитуляции Японии во Второй мировой войне.