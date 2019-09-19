Фотографии с необычной свадьбы взорвали интернет

Немецкий канатоходец взорвал интернет, опубликовав на страничке в соцсети фотографии со своей свадьбы, проведенной на канате, натянутом более чем в 6 метрах над землей.
Воздушная гимнастка Анна Трабер обменялась клятвами любви и верности со Свеном Лиером в своем родном городе Брайзах, расположенном в долине Рейна, Германия. Церемония началась с того, что 66-летний отец невесты Иоганн Трабер, провез пару по тонкому кабелю на мотоцикле.
Во время церемонии жених и невеста сидели вместе на покрытых цветами качелях напротив чиновника, сидящего на трапеции. Свадьба этой пары в воздухе на базарной площади Брайзаха собрала целую толпу.
"Каждый брак - это прогулка по канату", - написала Трабер. - Для нашего брака канат должен быть хорошей отправной точкой и хорошим предзнаменованием."
Трабер происходит из семьи известных воздушных гимнастов, которые известны с 16-го века.
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Фото: facebook.com/cctvcom
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